Helinho vê Franca confiante para buscar o tetra do NBB

Atual tricampeão do Novo Basquete Brasil (NBB), o Sesi Franca começou bem a sua trajetória rumo ao quarto título consecutivo da liga. A equipe, que é comandada por Helinho Garcia, vem do título paulista há alguns dias e, nesta terça-feira (15), derrotou o KTO Minas em sua estreia na competição nacional. Com um grupo motivado, o treinador do time vê um nível forte entre as 18 equipes participantes nesta temporada, mas acredita que o seu plantel está confiante na busca pelo tetra.

"A gente sabe do equilíbrio que tem entre as equipes, tanto no Paulista quanto no NBB e na Copa Super 8, que esperamos participar. Nosso time está muito confiante e motivado. Montamos uma equipe mais versátil, podendo utilizar os jogadores em mais de uma posição. Algo que eu acredito que seja muito importante no basquete moderno. Vamos em busca desse tetracampeonato", falou Helinho.

Helinho está a frente do comando técnico do Sesi Franca desde a temporada 2016/2017. Em oito anos liderando a equipe, já faturou 13 títulos. O último deles foi o do Campeonato Paulista, conquistado há cinco dias após vitória sobre o São José. Além dos cinco títulos estaduais e dos três nacionais, ele tem duas taças do Super 8, uma Copa Intercontinental, uma Champions League das Américas e uma Liga Sul-Americana.