NBB tem brilho de veterano e vitórias de Vasco e Franca

Com Alex com 100% de aproveitamento e liderando a equipe com sete pontos, Bauru abriu vantagem no primeiro quarto ao fazer 28 a 19. No intervalo, a diferença aumentou para 11 pontos. Mas a vitória, que parecia que viria tranquila, foi muito sofrida. Brasília chegou ao empate em 86 a 86 com duas cestas de três seguidas com Gemadinha e Lucas.

Mas a equipe do Distrito Federal não conseguiu passar à frente. Bauru voltou a abrir quatro pontos em 90 a 86, mas outra bola de três de Gemadinha colocou fogo no jogo faltando dez segundos. Depois disso, cada time acertou duas bolas de lances livres e, quando o cronômetro estava para zerar, Lucas tentou a virada num arremesso de três, mas bola não caiu. Final: vitória do time de Alex Garcia por 92 a 91.

Volta por cima do Vasco

Já o Vasco alcançou sua primeira vitória no NBB com a atuação de destaque do pivô Paulo Henrique Scheuer, que fez um duplo duplo com 19 pontos e dez rebotes. O ala Marquinhos, que anunciou que vai se aposentar ao final desta temporada, foi outro com bom desempenho ao marcar 17 pontos. Do lado de São José, Douglas marcou 13 pontos e pegou sete rebotes.

Estreia com vitória do campeão

Atual tricampeão do NBB, o Sesi Franca teve muitas dificuldades para superar o Minas. Os dois primeiros quartos foram muito equilibrados, mas a equipe de Belo Horizonte foi para o intervalo vencendo por 41 a 40. A diferença do jogo foi o terceiro quarto, quando o time da casa teve muita força defensiva, conseguiu sofrer apenas dez pontos e entrou para o último quarto com seis de vantagem: 57 a 51.