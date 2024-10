Minas, Mogi, Pinheiros e Botafogo vencem em suas estreias no NBB

Ainda no estado de São Paulo, mas agora na capital, Pinheiros e Pato protagonizaram o duelo mais acirrado do dia. O duelo se mostrou equilibrado desde o início. O Pinheiros teve pequena vantagem ao longo de praticamente toda a partida, mas o Pato conseguiu passar a frente no último quarto, abrindo quatro pontos a três minutos do fim. A partir daí, o time paulista conseguiu cinco pontos seguidos e virou o duelo, com direito a lance livre convertido de Jojo nos últimos instantes, ganhando por 68 a 67.

Já em São José dos Campos, o Farma Conde/São José foi o único mandante que perdeu na noite deste sábado. A equipe paulista sofreu revés para o Botafogo por 81 a 70. O time carioca liderou o placar de ponta a ponta e chegou a ter 27 pontos de vantagem no segundo tempo. O São José cresceu no último período e chegou a cortar a diferença para nove pontos, mas não conseguiu o empate. Mathias foi o cestinha com 23 pontos, enquanto Vieta, do São José, anotou 21.

Próximos jogos

Entre as equipes que entraram em ação neste sábado pelo NBB, Paulistano e Pinheiros se enfrentarão na próxima segunda-feira (12), às 19h30, no Ginásio Antônio Prado Jr., enquanto o Mogi receberá o Botafogo, no mesmo dia, às 20h. Também na segunda, às 20h, o Pato receberá o Corinthians no Wlamir Marques, em duelo que terá transmissão do UOL. O Brasília enfrentará o Bauru na terça, às 19h30, mesmo dia e horário do confronto entre São José e Vasco.