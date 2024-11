Retorno de Trump vai desacelerar boom de energia limpa nos EUA

Isso poderia ter um impacto enorme sobre o setor eólico offshore, que tem como objetivo instalar projetos em águas federais. A maioria dos projetos solares e eólicos em terra está localizada em propriedade privada, assim como grande parte das perfurações de petróleo e gás.

Trump disse que pretende acabar com o setor eólico offshore "no primeiro dia", argumentando que ele é muito caro e representa uma ameaça para as baleias e aves marinhas, uma reversão drástica da política depois que seu primeiro governo apoiou o desenvolvimento eólico offshore.

A Bernstein Research disse que Trump provavelmente decretará uma moratória sobre novas vendas de arrendamento eólico offshore.

Enquanto isso, a produção de combustível fóssil dos EUA provavelmente permanecerá praticamente a mesma sob o comando de Trump, segundo especialistas. Os EUA já se tornaram o maior produtor de petróleo e gás do mundo sob Biden, graças a um boom de perfuração em campos como a Bacia Permiana, no Texas e no Novo México.

Trump abriu o caminho para esse boom ao reduzir a burocracia durante seu mandato na Casa Branca e pode expandir a produção de combustíveis fósseis dos EUA em um segundo mandato ao reverter as iniciativas climáticas de Biden, disse sua campanha. Trump pode, por exemplo, pressionar pela perfuração no Refúgio Nacional de Vida Selvagem do Ártico, no Alasca.

Biden bloqueou as concessões de perfuração no local, mas mesmo que Trump abra a área, cara aos ambientalistas, não se sabe se as empresas estariam dispostas a perfurar ali.