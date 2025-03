Donos contam por que decidiram investir no carro elétrico

Melo teve contato com carros híbridos e elétricos, inicialmente, no exterior e não queria ficar dependente da variação constante do preço do combustível.

Em 2018, tomou a decisão de comprar um carro elétrico, mas esbarrou no alto preço. Acabou optando, então, por um SUV híbrido, que entregava um consumo melhor, mas ainda não era o que ele queria. Depois, trocou por um do tipo plug-in, que tem o uso da eletricidade mais preponderante.

O empresário catarinense cria conteúdo na internet (ele tem mais de 24 mil seguidores) como forma de divulgar o seu negócio, bem como mostrar o funcionamento no dia a dia e desmistificar as novas tecnologias.

"Rodei 27 mil quilômetros e enchi o tanque só cinco vezes", diz Mello, que é sócio em uma rede de pontos de recarga.

A decisão de migrar totalmente para um carro elétrico de fato veio há menos de um ano. Mello tem um SUV e a esposa, um hatch, ambos movidos somente a bateria.

"O carro elétrico que carrega em casa é o da minha esposa. Ela roda 350 quilômetros na cidade com R$ 31", explica Mello, que 'abastece' seu carro em uma estação de recarga perto de casa — e sem custo.