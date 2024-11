Eleições nas líderes em mineração no Brasil ignoram prevenção de desastres

Nove das dez cidades analisadas pela reportagem estão nas áreas mais suscetíveis a desastres provocados por deslizamentos de terras, alagamentos e enxurradas, segundo lista divulgada pelo Cemaden (Centro Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) em abril. A exceção é Canaã dos Carajás (PA).

Uma das maiores fontes de risco são as barragens de rejeitos da mineração. O Brasil tem 942 barragens de mineração cadastradas junto à ANM, segundo boletim do EduMiTe (Grupo de Pesquisa Educação, Mineração e Território da UFMG). Minas Gerais é o estado com mais estruturas, 340, seguido de Mato Grosso, com 175, e do Pará, com 120.

Do total de barreiras em funcionamento pelo país, 102 estão em nível de alerta ou emergência. Os casos de alerta, que envolvem anomalias com potencial para comprometer a segurança da estrutura, mas sem risco imediato, somam 35. Já no nível de emergência, quando há riscos imediatos à segurança no entorno, são 67.

Barragens nos municípios de Itabira, Itabirito, Nova Lima, Mariana, Brumadinho, em Minas, e Marabá, no Pará, se enquadram na categoria de emergência, enquanto em Congonhas (MG), está no nível de alerta.

Sobre possíveis rompimentos de barragens, como se viu em Mariana e Brumadinho, o pesquisador e professor Bruno Milanez, da UFJF (Universidade Federal de Juiz de Fora), destaca que "a prefeitura precisa se preparar para enfrentar isso, ter planos concretos de prevenção, treinamento da Defesa Civil, um trabalho em parceria com a mineradora para garantir que não haja emergências, mas preparada caso isso venha a acontecer".

O professor também alerta que, com os eventos extremos provocados pelas mudanças climáticas, a atenção a inundações dessas áreas e outros efeitos provocados por fortes chuvas em regiões de mineração precisam estar no radar do poder público.