Benefícios de veículos elétricos vão além de reduzir emissões; veja

Carros elétricos estão ganhando as ruas do Brasil e do mundo com a promessa de causar menos impacto ao meio ambiente. No Brasil, esses veículos representam 7% da frota nacional e continuam em alta. Só no primeiro semestre de 2024, as vendas cresceram 146% em relação ao ano anterior e 288% comparado a 2022.

Entenda os benefícios dos veículos elétricos e os pontos que demandam atenção em seu uso.