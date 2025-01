Geração de energia nuclear deve bater recorde em 2025, diz AIE

Crescimento em países emergentes

Embora alguns países como a Alemanha estejam eliminando gradualmente a energia nuclear ou desativando suas usinas, outros seguem no caminho contrário.

De acordo com a organização, a geração global de eletricidade nuclear deve crescer até o final do ano, já que 40 países buscam expandir ou implantar usinas deste tipo em 2025 - o maior interesse no modelo desde a crise do petróleo na década de 1970.

Até o final de 2024, 62 novos reatores nucleares estavam em implantação, correspondentes a 70 gigawatts de produção. Destes, 46 estavam sendo construídos por economias emergentes, metade deles somente na China. O país asiático agora tem a terceira maior frota nuclear em operação no mundo.

O Japão também está retomando a produção e novos reatores estão entrando em operação em países como Índia e Coreia do Sul. Na Europa, a França concluiu o trabalho de manutenção em suas usinas nucleares, embora enfrente atrasos e aumentos de custos devido à necessidade de modernização das plantas.

A agência alertou que a expansão da energia nuclear depende muito da tecnologia e dos recursos chineses e russos, como o urânio, o que acarreta o risco de futuras dependências.