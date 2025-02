China transforma deserto do 'mar da morte' em fonte de energia limpa

O projeto chinês prevê uma grande geração de energia a partir da instalação. Conforme previsão da Nasa, a Agência Aeroespacial dos Estados Unidos, o montante de energia gerado na muralha seria suficiente para abastecer, pelo menos, a capital do país, Pequim. Segundo o censo do governo chinês, no final de 2023, quase 22 milhões de pessoas moravam na cidade, população que exige quantidades enormes de energia elétrica diariamente.

Projeto também prevê o combate à desertificação

Além da geração de energia, as autoridades chinesas planejam reduzir os impactos do processo conhecido como desertificação. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, a desertificação é a "degradação ambiental e socioambiental, particularmente nas zonas áridas, semiáridas e sub-úmidas secas, resultantes de vários fatores e vetores, incluindo as variações climáticas e as atividades humanas".

No caso do complexo construído no deserto Kubuqi, a instalação atuaria para impedir o movimento das dunas e diminuir a velocidade dos ventos que atingem o local. Assim, a sombra criada pelos painéis retardaria a evaporação da água e poderia facilitar o cultivo, por exemplo, de pastagens embaixo das placas. "A análise dos dados do [Programa] Landsat [série de missões de satélite de observação da Terra gerenciadas conjuntamente pela NASA e pelo Serviço Geológico dos EUA] indica que projetos solares contribuíram para a ecologização dos desertos em outras partes da China nos últimos anos", relata a agência norte-americana.

As mudanças realizadas pelo projeto já podem ser observadas por imagens via satélite. Abaixo, o local em dezembro de 2017 e em dezembro de 2024, segundo fotos divulgadas pela Nasa:

Dezembro/2017: