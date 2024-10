Combustíveis fósseis recebem 82% dos subsídios do governo para energia

Enquanto os incentivos ao consumo de combustíveis fósseis (isto é, aqueles que poderiam reduzir a conta da população) diminuíram, os destinados à produção (aqueles que incentivam as empresas a explorar mais petróleo e gás) apresentaram um aumento de R$ 5,55 bilhões. Isso se deve à elevação das renúncias associadas ao Repetro (Regime Aduaneiro Especial de Exportação e de Importação de Bens Destinados às Atividades de Pesquisa e de Lavra das Jazidas de Petróleo e Gás Natural), que teve alta de R$ 6,39 bilhões na comparação com 2022. Em 2023, 267 empresas no total estavam habilitadas pelo Repetro, com renúncias que somaram R$ 18,59 bilhões, sendo a Petrobras a maior beneficiada.

Alta nas fontes renováveis é puxada por incentivo à geração distribuída

O crescimento dos subsídios em energias renováveis em 2023 foi puxado pelos valores da geração distribuída (GD), que passaram de R$ 12,23 bilhões, em 2022, para R$ 16,11 bilhões em 2023 - alta de R$ 4,32 bilhões. A geração distribuída é a energia produzida em pequena escala (até 5 MW) no local ou próximo ao local do consumo. A energia gerada pelos geradores-consumidores é compensada em créditos na tarifa de energia elétrica, por meio do Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE). Já o avanço no número de projetos se deve à Lei nº 14.300/2022. Ela determinou que projetos enquadrados na SCEE até janeiro de 2023 terão isenções tarifárias até 2029.

Quando considerados apenas os subsídios voltados ao consumo de fontes renováveis, houve uma leve redução, que pode ser explicada pelas mudanças gradativas ao longo do ano nas alíquotas do etanol hidratado.

Subsídio com justiça social ainda é desafio

O aumento de subsídios para fontes renováveis, embora positivo para a diversificação da matriz energética, pode gerar um impacto social negativo, com elevação nas contas de energia da população em geral. Isso acontece porque os subsídios são embutidos na conta de luz via CDE (Conta de Desenvolvimento Energético), que é rateada entre todos os consumidores.