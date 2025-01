A crise climática já chegou: onde estamos nesse tabuleiro?

Para a grande maioria dos países, esse caos climático exige uma completa transformação na forma como se produz e consome energia, com a substituição de fontes fósseis por outras, menos prejudiciais ao meio ambiente. Trata-se de um processo extremamente custoso, num contexto ainda mais desafiador porque a própria crise agrava as condições econômicas - seja pelos custos da recuperação de áreas atingidas por desastres, seja pelos efeitos do clima nas atividades econômicas, como a agricultura.

O Brasil está entre os pouquíssimos países com condições de se beneficiar desse cenário. Apesar das ameaças dos extremos climáticos a diferentes áreas da economia - como a agricultura e a infraestrutura (em particular no caso do setor elétrico, dados os impactos das secas nas condições dos reservatórios das hidrelétricas) -, a qualidade das nossas matrizes energética e elétrica e o potencial de fontes limpas nos permitem contribuir, para a nossa descarbonização e com a de outros países.

Isso pode ser feito por meio do aumento da produção de baixo carbono por parte da nossa indústria, combinando o impacto internacional positivo com o nosso próprio desenvolvimento socioeconômico.

Mas, para transformar esse potencial em realidade, temos de preservar a qualidade das nossas matrizes elétrica e energética. Neste momento, a primeira delas está sob forte ameaça de "jabutis" inseridos no projeto de lei sobre as eólicas offshore. Embora tenham sido vetadas pela Presidência da República na semana passada, numa demonstração de grande consciência do Executivo em relação às pautas energéticas e ambientais, tais determinações alheias ao projeto original agora passam por novo escrutínio no Congresso.

Ainda corremos o risco, portanto, da derrubada do veto presidencial e da consequente prorrogação de subsídios à geração com carvão mineral e de que se facilite a contratação de novas térmicas a gás natural com altos índices de inflexibilidade (ou seja, previstas para operar na maior parte do tempo), ambas medidas injustificáveis tanto do ponto de vista técnico e econômico, além do ambiental.

Outra ameaça à renovabilidade das nossas matrizes é a possibilidade de retomada do ciclo de investimentos em exploração e produção de petróleo e gás natural. Neste momento, o setor deveria estar pisando fundo em usar sua expertise e capacidade de investimento para acelerar a transição e se posicionar globalmente como provedor competitivo de soluções de baixo carbono. Um exemplo disso seriam as rotas brasileiras para produzir os SAF (combustíveis sustentáveis de aviação).