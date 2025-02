Descoberta no Brasil enzima que pode ampliar produção de bioenergia

Com a CelOCE, podemos vislumbrar novas rotas para a produção de bioenergia, bioquímicos e biomateriais a partir de biomassa vegetal, contribuindo para uma economia de base biológica, baixo carbono e circular. Mario Murakami, pesquisador do CNPEM

Impacto na indústria de biocombustíveis

Testes realizados sob condições industriais mostraram que a CelOCE, quando combinada com enzimas já utilizadas no setor, aumentou em até 21% a liberação de glicose a partir de resíduos vegetais. Isso significa maior aproveitamento da biomassa e redução de desperdício na produção de etanol e outros biocombustíveis.

O Brasil produziu 43 bilhões de litros de etanol em 2023, de acordo com a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). Com a nova enzima, esse volume poderia crescer sem a necessidade de expandir as áreas de cultivo, pois a CelOCE permite um uso mais eficiente de resíduos agroindustriais, como bagaço de cana, palha de milho e restos de madeira.

O volume exato desse aumento ainda não pode ser determinado, pois depende da quantidade de resíduos que será destinada à produção de etanol por meio da aplicação da enzima.

Pesquisa e inovação

O desenvolvimento da CelOCE contou com técnicas avançadas disponíveis no CNPEM, incluindo cristalografia por raios-X no Sirius, o acelerador de partículas brasileiro, e ferramentas de engenharia genética como CRISPR-Cas9. Antonio José Roque da Silva, diretor-geral do CNPEM, destaca que a descoberta só foi possível graças à integração de diferentes áreas científicas e colaborações internacionais.