Como cidades brasileiras estão transformando lixo em energia

Em cidades cearenses, a produção já acontece em grande escala. "O biometano vem de uma produção de seis mil toneladas de material coletado diariamente em Fortaleza e Caucaia. A usina GNR capta e trata o biogás produzido no Aterro Municipal Oeste de Caucaia", diz Hugo Nery, diretor-presidente da Marquise Ambiental e conselheiro da Abrema (Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente).

A experiência do Ceará não é isolada. Outras cidades do país também investem nessa tecnologia para transformar lixo em energia limpa. No Rio de Janeiro, por exemplo, a cidade de Seropédica já tem seus rejeitos transformados em gás. Uma das responsáveis pelo processo é a companhia Gás Verde, que trata os resíduos do maior aterro sanitário da América do Sul, localizado na cidade.

A produção de biogás a partir de matéria orgânica é uma solução renovável importante no combate às mudanças climáticas. Esse processo reduz significativamente as emissões de metano, um gás 27 vezes mais poluente que o CO2, segundo especialistas ouvidos pela reportagem.

Segundo Mona Lisa Moura, professora do departamento de física da Uece (Universidade Estadual do Ceará), instituição associada à Rede de Energias Renováveis e Inovação do Estado do Ceará, o Brasil possui um enorme potencial para a produção de biogás, especialmente devido à sua grande produção agropecuária.

"O aproveitamento de resíduos como esterco, palha de cana-de-açúcar e resíduos orgânicos permite não apenas a geração de energia, mas também a redução de impactos ambientais", diz Moura.

Biogás como alternativa energética

A transformação do lixo em energia começa nos aterros sanitários, onde a matéria orgânica descartada passa por um processo de decomposição bacteriana em um ambiente sem oxigênio. É daí que sai o biogás, composto majoritariamente por metano, além de outros gases como nitrogênio e óxidos de enxofre e nitrogênio. Esse gás pode ser aproveitado diretamente na geração de energia elétrica por meio da queima para movimentar turbinas.