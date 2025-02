Brasil pode transformar crise do aço em oportunidade global sustentável

Nesse reposicionamento, é fundamental que o país pise fundo na promoção comercial de sua produção industrial, que já é menos intensiva em emissões, e mapeie compradores globais com compromissos climáticos rigorosos. Além disso, deve explorar a estratégia de powershoring, ou seja, atrair investimentos com base na racionalidade econômica e climática de aproximar a produção dos recursos naturais. Dentre as oportunidades de novos parceiros comerciais, o desenvolvimento de uma colaboração mais estreita entre Brasil e Alemanha seria um exemplo relevante, como inclusive já tratamos em artigo recente aqui na coluna.

O aumento dos custos do gás natural na Europa tem afetado de maneira significativa a competitividade da indústria metalúrgica alemã, que também vem perdendo espaço para a da China. A produção de aço no país caiu 4% em 2023 e 8% em 2022, cenário que aumenta o risco de desindustrialização. Esse contexto pode levar empresas alemãs a transferirem parte de sua produção ou de suas cadeias de suprimento para outras regiões do mundo.

O Brasil seria destino interessante para novos investimentos (e empregos), uma vez que pode proporcionar tanto a desejada redução relativa de custos como o atendimento competitivo à regulação europeia de redução das emissões na produção. Acordos existentes, como a Parceria Brasil-Alemanha para uma Transição Justa, de 2023, poderiam alavancar essas exportações de produtos sustentáveis e estimular parcerias em termos de desenvolvimento tecnológico.

Evidentemente, colocar esse tipo de iniciativa em prática requer a superação de desafios expressivos. A ausência de um mecanismo claro para valorizar o atributo ambiental, as dificuldades na harmonização regulatória, a complexidade logística entre os países e o alto volume de investimentos necessários tornam essencial a atuação coordenada entre governos e uma política industrial bem estruturada. Sem isso, a indústria dificilmente terá condições de se engajar nesse processo.

Outro obstáculo é o Mecanismo de Ajuste de Carbono na Fronteira (CBAM) da União Europeia, que, assim como as tarifas de Trump, pode encarecer as exportações brasileiras, reduzindo sua competitividade. A superação desse obstáculo passa pela valorização dos predicados positivos do Brasil, que podem ajudar a atender às exigências desse mecanismo, inclusive atraindo investimentos europeus e asiáticos.

As decisões do novo governo dos EUA combinadas às condições desafiadoras do mercado internacional exigem empenho e criatividade dos países para buscar soluções viáveis que garantam a sobrevivência das indústrias, além de uma produção mais sustentável. Para o Brasil, parcerias com outros países podem ser alternativas vitoriosas nesta batalha.