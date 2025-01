Por que a Alemanha revisitar hidrogênio verde pode ser boa notícia

Nos últimos anos, a Alemanha vem patrocinando uma série de programas em países com matrizes elétricas relativamente limpas ou com grande potencial de fontes renováveis para o desenvolvimento de mercados produtores de hidrogênio a partir de eletrólise.

No nosso caso, já foram fechadas diversas parcerias com portos para implantação de projetos do tipo. De maneira geral, os programas contemplam também unidades para a transformação do hidrogênio em amônia e adequações na infraestrutura portuária para permitir sua exportação. O combustível contribuiria com a descarbonização da indústria alemã.

Sem dúvida, a viabilização desses projetos pode ser parte importante do esforço transnacional contra as mudanças climáticas. Por aqui, eles também se destacam pela possibilidade de movimentar investimentos relevantes em geração de eletricidade e no setor portuário. Mas o custo elevado e outros desafios têm preocupado cada vez mais.

A movimentação do combustível apresenta desafios técnicos cuja solução depende de muito investimento em pesquisa e desenvolvimento. Para se ter uma ideia, válvulas e tubulações usadas para o manuseio de gás natural (composto principalmente de metano) não necessariamente servem para o hidrogênio, uma vez que suas moléculas têm dimensões muito inferiores às daquele, o que pode causar trincas e vazamentos.

Outro problema é a baixa eficiência do processo: as transformações de eletricidade em hidrogênio, deste em amônia, e desta novamente para o hidrogênio, bem como seu transporte via Oceano Atlântico e dentro do continente europeu implicam em perdas energéticas relevantes e altíssimo custo.

Para o Brasil, por sua vez, esse tipo de operação tem o viés de agregar relativamente pouco se comparado com o potencial do uso direto desse hidrogênio pela indústria nacional, de modo que sua exportação se dê prioritariamente em bens de maior complexidade industrial.