Atuais promessas climáticas estão muito aquém das metas de Paris, diz ONU

Como parte de suas obrigações em Paris, as nações devem entregar NDCs novas e mais fortes antes do prazo final em fevereiro do próximo ano, e as conclusões do relatório devem marcar um "ponto de inflexão", disse Simon Stiell, secretário-geral da UNFCCC.

Os atuais planos climáticos nacionais estão muito aquém do que é necessário para impedir que o aquecimento global prejudique todas as economias e destrua bilhões de vidas e meios de subsistência em todos os países. A última geração de NDCs definiu o sinal para uma mudança imparável. As novas NDCs do próximo ano devem delinear um caminho claro para que isso aconteça. Simon Stiell, secretário-geral da UNFCCC

Persuadir as nações a estabelecer e implementar promessas mais ambiciosas pode depender do sucesso das negociações climáticas da COP29, que começam em duas semanas em Baku, capital do Azerbaijão.

Cerca de 200 países discutirão os detalhes de um novo sistema global de comércio de emissões e um robusto pacote financeiro anual de US$ 100 bilhões para ajudar os países em desenvolvimento a atingir suas metas climáticas.

"O que estamos vendo é que, em alguns casos, (o processo NDC) pode ser usado como um mecanismo de negociação — mais dinheiro para mais ambição", disse Pablo Vieira, diretor global da NDC Partnership, um grupo não governamental que está ajudando cerca de 60 países a elaborar promessas atualizadas.

"Eles também querem se certificar de que as novas NDCs sejam passíveis de investimento, que tenham os elementos necessários para atrair não apenas o financiamento público, mas também o privado", disse.