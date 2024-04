Crescimento recorde de veículos elétricos derrubará demanda por petróleo

Na China, mais de 60% dos carros elétricos vendidos em 2023 já eram mais baratos do que seus equivalentes convencionais. No entanto, na Europa e nos Estados Unidos, os preços de compra para carros com motores de combustão interna permaneceram mais baratos em média, embora a competição de mercado intensa e a melhoria das tecnologias de bateria devam reduzir os preços nos próximos anos. Mesmo onde os preços iniciais são altos, os custos operacionais mais baixos dos VE significam que o investimento inicial se paga ao longo do tempo.

As crescentes exportações de carros elétricos de fabricantes chineses, que representaram mais da metade de todas as vendas de carros elétricos em 2023, poderiam adicionar pressão para baixar os preços de compra. As empresas chinesas, que também estão instalando unidades de produção no exterior, já registraram fortes vendas de modelos mais acessíveis lançados em 2022 e 2023 nos mercados internacionais. Isso destaca que a composição das principais economias produtoras de VE está se divergindo consideravelmente da indústria automotiva tradicional.

Garantir que a disponibilidade de carregamento público acompanhe as vendas de veículos elétricos é crucial para o crescimento contínuo, segundo o relatório. O número de pontos de carregamento público instalados globalmente aumentou 40% em 2023 em relação a 2022, e o crescimento dos carregadores rápidos superou o dos mais lentos.

No entanto, para atender a um nível de implantação de veículos elétricos alinhado com os compromissos feitos pelos governos, as redes de carregamento precisam crescer seis vezes até 2035. Ao mesmo tempo, o apoio político e o planejamento cuidadoso são essenciais para garantir que a maior demanda por eletricidade para o carregamento não sobrecarregue as redes elétricas.