Nem todo etanol é amigo do meio ambiente, alerta pesquisador

"Estima-se que o aumento da demanda do etanol de cana-de-açúcar pode causar a expansão de terras para esse fim, caso não existam políticas públicas e práticas empresariais robustas para a sustentabilidade", diz o pesquisador.

Embora o etanol tenha uma pegada de carbono menor que a dos combustíveis fósseis, existem cenários onde a produção pode ser mais poluente. Isso ocorre principalmente quando há desmatamento significativo para expandir as plantações, liberando grandes quantidades de CO2 armazenado nas florestas.

"Por exemplo, a produção de etanol nos Estados Unidos (essencialmente derivado do milho) não cumpriu as metas de emissões de gases de efeito estufa da própria política no país. E houve impactos negativos na qualidade da água, na área de terra usada para conservação e outros processos do ecossistema. Um estudo americano indica uma pegada de carbono 24% maior do etanol em relação à gasolina. Portanto, a sustentabilidade do etanol depende de práticas agrícolas responsáveis e do uso de tecnologias que minimizem a necessidade de novas áreas de plantio", diz Henrique Pereira, COO da WayCarbon, empresa de soluções voltadas à transição para uma economia net-zero.

O estudo de Sant'Anna aponta que, se as boas práticas não forem premissa, 75% da expansão no Brasil ocorrerá em áreas atualmente usadas pela pecuária e outras culturas agrícolas. "Por questões puramente econômicas, a cana-de-açúcar pode substituir esses espaços e, novas áreas, como a Amazônia, serem desmatadas para a pecuária, por exemplo. É um efeito indireto que precisa ser analisado". Do total das novas áreas plantadas, estima-se que 19% corresponderiam a desflorestamentos.

A conversão de vegetação nativa para área de cultivo traz, na maioria das vezes, uma perda de biomassa por hectare e, consequentemente, uma perda de estoque de carbono, como explica Pereira, da WayCarbon. "O etanol produzido em regiões recém desmatadas carrega consigo um impacto climático significativamente superior ao etanol produzido onde a atividade agrícola já é consolidada de longa data, como no interior paulista".

De acordo com outro estudo, citado por Pereira e realizado pela Agroicone, Unicamp e Embrapa Meio Ambiente, ao longo dos últimos 20 anos de cultivo de cana no Brasil, houve avanço sobre áreas nativas em apenas 1,6% do total. "Ou seja, se tivermos de fato uma situação em que 19% das novas áreas destinadas ao etanol sejam oriundas de desmatamento, estaremos aumentando a pegada ecológica e a pegada de carbono média do etanol brasileiro, prejudicando a própria credibilidade da cadeia sucroalcooleira como alternativa sustentável aos combustíveis fósseis".