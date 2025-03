COP30 é chance para Brasil liderar nova dinâmica econômica global

Para esse novo consenso avançar, é necessário estabelecer previamente, nos países, objetivos factíveis, regras claras e um rigoroso sistema de contrapartidas para setores eventualmente beneficiados. Isso reduz os riscos de captura dessas iniciativas por grupos de interesse e garante uma contribuição efetiva ao desenvolvimento e respeito às condições ambientais tanto em termos locais como globais. Além disso, esse modelo econômico tem de lidar com os dilemas da sociedade atual, como o crescimento da desigualdade, as mudanças climáticas e o aumento do custo de vida.

Por fim, a realidade exige uma atuação mais efetiva do Estado como indutor do desenvolvimento, incluindo investimentos em pesquisa e desenvolvimento em setores estratégicos, implantação de parcerias público-privadas e uso de compras públicas em favor da produção e mercado internos. Mas, claro, o ideal é que tais movimentos sejam acompanhados de mecanismos de condicionalidade, de modo que os resultados obtidos não fiquem concentrados apenas nas empresas responsáveis por sua aplicação, mas sejam maximizados na forma de benefícios sociais.

Como destacou o presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago, em carta publicada nesta semana, nas conferências climáticas anteriores navegamos guiados pela "Estrela do Norte", ou seja, a estrela polar do Norte, que é visível apenas naquele hemisfério e sempre indica tal direção.

"À medida que a COP30 se desloca para o hemisfério Sul, olhamos para o céu e encontramos as cinco estrelas do "Cruzeiro do Sul" como nossa bússola para alcançar inflexões decisivas em todos os cinco pilares da UNFCCC (Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima) - mitigação, adaptação, financiamento, tecnologia e capacitação", escreve o embaixador. Que essa bússola nos guie rumo ao Consenso de Belém.