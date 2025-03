Barco brasileiro movido a hidrogênio verde será apresentado na COP30

Os trabalhos iniciaram em maio de 2024 e devem ser concluídos em dois anos. A primeira embarcação será apresentada dentro desse cronograma, chegando a Belém em outubro deste ano.

A transição para o uso de energia limpa no transporte marítimo é um caminho para enfrentar as mudanças climáticas, reduzindo a emissão de gases de efeito estufa em um setor que é responsável por quase 3% de emissões globais de dióxido de carbono na atmosfera, segundo a IMO (Organização Marítima Internacional).

O projeto é desafiador do ponto de vista da inovação e adaptação tecnológica, pois trata-se da primeira embarcação desse tipo no Brasil.

"Os desafios envolvem desde o desenvolvimento da tecnologia da embarcação e do posto de abastecimento de hidrogênio até a integração de sistemas como célula a combustível, armazenamento, baterias e energia fotovoltaica", explica Daniel Cantane, o gerente do Centro de Tecnologias de Hidrogênio do Itaipu Parquetec.

A embarcação Explorer H1, com 36 metros de comprimento, já está em processo de adaptação no Estaleiro INACE, em Fortaleza (CE). A segunda, Explorer H2, com 50 metros de comprimento, está sendo desenvolvida no Estaleiro do Arpoador, no Guarujá (SP), e terá aplicações voltadas para mergulho e coleta de dados hidrográficos e oceanográficos.

Desempenho superior e sustentabilidade

A embarcação movida a hidrogênio tem uma eficiência na faixa de 48% a 62%, enquanto um motor a combustão que utiliza combustível fóssil apresenta eficiência de até 30%.