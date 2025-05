Como tornar os carros elétricos mais acessíveis no Brasil

Para Roberto Marx, professor do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da USP (Universidade de São Paulo), a tendência é de queda nos preços dos EVs. "Ainda não sabemos em quanto tempo isso acontecerá, especialmente com os avanços nas baterias", diz.

A queda progressiva dos preços dos elétricos também é apontada pelo WRI (World Resources Institute), instituto de pesquisa focado na proteção do meio ambiente e no desenvolvimento econômico. "O advento dos carros elétricos é relativamente recente e, como esperado, os preços têm diminuído progressivamente à medida que esse mercado se consolida e expande", diz Magdala Satt Arioli, gerente de descarbonização do transporte do WRI Brasil.

Apesar dos custos altos, Fabio Delatore, professor das áreas de Sistemas de Controle e de Eletrônica Automotiva e propulsão elétrica do Instituto Mauá de Tecnologia, vê um movimento positivo do mercado nos últimos anos. "Quando carros elétricos chegaram, um veículo de entrada custava R$ 300 mil. Hoje, a gente consegue ter carros que competem de igual para igual com preços (por volta de R$ 100 mil) que tornam acessível a escolha de um veículo elétrico", diz.

Além disso, Magdala, do WRI, destaca que a economia gerada pelos veículos elétricos compensa os custos altos de aquisição. "No caso dos ônibus elétricos, o custo de operação e manutenção é mais baixo, de modo que a diferença de preço da tecnologia 'se paga' ao longo da vida útil do veículo", diz.

Como melhorar o cenário?

Para os especialistas, o governo brasileiro pode ter um papel importante na redução desse custo, como já aconteceu em outros países, através de incentivos fiscais.