Brasil e Alemanha podem acelerar a transição energética global juntos

Essas condições favorecem a expansão da produção industrial brasileira com baixas emissões de carbono, impulsionando o seu desenvolvimento e a criação de empregos de qualidade. Ao mesmo tempo, a compra, pela Alemanha, de itens verdes - como ferro e aço, fertilizantes e combustíveis sustentáveis de aviação (SAF), entre outros - pode auxiliá-la na questão climática e fortalecer sua segurança energética - reduzindo sua dependência do gás natural russo. Acordos comerciais podem aumentar a resiliência industrial das duas nações, por meio da diversificação das cadeias de abastecimento e da expansão da rede de fornecedores.

Direcionadores estratégicos alemães e brasileiros no rumo da transição também se complementam. Enquanto a Alemanha já dispõe de um arcabouço bem estruturado em termos de políticas governamentais e regulações climáticas, o Brasil está desenvolvendo múltiplas iniciativas com oportunidades de integração.

Em termos de incentivos financeiros, o país europeu conta com políticas e mecanismos avançados para apoiar a descarbonização, enquanto o Brasil está expandindo estratégias nessa direção - o fato de o BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social) ser o maior financiador de projetos de energia renovável do mundo mostra que potencial não falta.

Quanto à tecnologia, ambos os países têm se voltado para a economia circular, seja em termos de reciclagem de automóveis e usinas eólicas na Alemanha, seja no desenvolvimento de novas políticas como a Estratégia Nacional de Economia Circular por aqui. Por fim, ambos precisam enfrentar o desafio de desenvolver mercados de produtos verdes em meio a pressões econômicas e restrições fiscais.

Evidentemente que, apesar dos potenciais benefícios para os dois lados, trata-se de um processo desafiador, tendo em vista a abrangência de aspectos considerados nas relações comerciais. Dentre os desafios, destaca-se a necessidade de harmonizações regulatórias para facilitar o comércio e mitigar os riscos associados ao CBAM (Mecanismo de Ajuste de Carbono nas Fronteiras, uma forma de taxação de carbono na fronteira da UE). As parcerias também podem exigir ações colaborativas para resolver lacunas de infraestrutura, desafios logísticos e escassez de mão de obra qualificada.

Mas há espaço para otimismo: a tese vem despertando bastante interesse dos alemães e de outros europeus, como pudemos observar no Berlin Energy Transition Dialogue 2025, do qual participamos no mês passado, e em outras oportunidades de diálogo. É crescente a consciência de que a cooperação internacional tem potencial mais significativo em favor da descarbonização do que as iniciativas prioritariamente isoladas conduzidas até agora. É também uma possibilidade de diversificação de parceiros comerciais e rotas produtivas que pode proporcionar maior segurança aos suplly chains. Ao explorar o melhor de cada um em condições justas, é possível aumentar a velocidade e a eficiência dos processos, inclusive em termos de desenvolvimento de novas tecnologias, beneficiando ambas as partes e, no limite, todo o planeta.



*Stefania Relva é diretora de Transformação Industrial do Instituto E+ Transição Energética