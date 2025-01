Indicado de Trump para o meio ambiente diz que mudança climática 'é real'

O indicado do presidente eleito Donald Trump para dirigir a EPA (Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos) reconheceu, nesta quinta-feira (16), em sua audiência de confirmação no Senado, que a mudança climática provocada pelo homem "é real".

Lee Zeldin, ex-congressista de Nova York, é um fiel partidário das promessas eleitorais do líder republicano de impulsionar o domínio energético dos Estados Unidos e revogar as regulamentações ambientais promulgadas durante a presidência do democrata Joe Biden, que deixa o cargo na segunda-feira.

Trump considerou a mudança climática como uma "fraude" e retomou, durante a campanha, suas antigas afirmações de que não é motivo de preocupação, ao mesmo tempo em que prometeu intensificar as perfurações em busca de petróleo e gás.