'Do Pasto ao Prato': aplicativo rastreia origem da carne bovina

Todo o fluxo da cadeia percorrida pelo gado é verificada - começando nas fazendas de cria, recria e engorda, passando pelos frigoríficos e supermercados, até chegar ao consumidor final. As informações são cruzadas com dados públicos sobre multas pagas pelos frigoríficos por descumprir normas sanitárias ou de bem-estar animal, trabalho em condições análogas à escravidão nas fazendas criadoras e ao desmatamento de biomas nessas regiões.



"Já vínhamos pensando no impacto da pecuária para a exportação e vimos a necessidade de abordar o mercado doméstico, responsável hoje por mais de 70% do consumo da carne bovina no Brasil", observa Dari.

Como usar a ferramenta

A coordenadora de Impacto salienta que a ideia é que o consumidor utilize a ferramenta em seu celular ainda dentro do supermercado. É preciso inserir no aplicativo o número do selo de inspeção da peça de carne (que pode ser um selo municipal, estadual ou federal) ou o CNPJ do frigorífico. Essas informações devem estar disponíveis na embalagem do produto. Há também a opção de digitalizar o rótulo.

App 'Do Pasto ao Prato' traz indicadores ambientais, sociais e sanitários relativos à produção da carne Imagem: Divulgação

Em seguida, o usuário seleciona o tipo de carne e o comércio onde a peça está disponível. A medida conecta, então, informações do varejista ao frigorífico onde a carne foi comprada. O consumidor recebe em seguida uma devolutiva simplificada informando indicadores ambientais, sociais e sanitários relativos à produção da peça. A devolutiva também indica se o frigorífico tem ou não compromisso de sustentabilidade. "Os frigoríficos são ranqueados de acordo com o porte deles e a fiscalização que receberam", acrescenta Dari.

Caso o usuário não encontre o frigorífico envolvido, a orientação é solicitar ao suporte do aplicativo a inclusão do código de inspeção sanitária disponível na embalagem do produto. Nas situações em que a carne for adquirida via balcão do açougue, o consumidor tem o direito de solicitar o selo de inspeção da peça.