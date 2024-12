Cientista usa matemática para convencer agronegócio de crise climática

No primeiro modelo, Aline estimou quanto desmatamento seria evitado se todos os exportadores brasileiros de soja e produtos bovinos se adequassem à lei para vender para a Europa. No segundo, levantou o que aconteceria se apenas os seis maiores exportadores de soja e os três maiores de carne seguissem a mesma lei, porém, para todas as suas exportações, inclusive para a China.

O resultado é surpreendente. O primeiro cenário indica uma redução importante, mas que é apenas uma fração do que as 9 maiores podem conseguir, que é mais da metade do que se preservaria se o código florestal fosse implementado integralmente no país, explica a cientista.

Sem poder detalhar os dados e citar as empresas estudadas porque a pesquisa ainda está em fase de publicação, Aline sabe que o tema é espinhoso. Afinal, o agronegócio responde por cerca de 20% do PIB do país. Mas ela acredita no poder de falar a língua do mercado. "O povo da mercadoria entende números", diz a pesquisadora, adotando a expressão do líder yanomami Davi Kopenawa.

Sem floresta, sem água. Sem água, sem comida. Sem comida, sem vida. Aline Soterroni

Aline reforça a importância de zerar o desmatamento, uma vez que a agricultura brasileira depende de ecossistemas saudáveis. Ela chama atenção para o Cerrado, uma "zona de sacrifício". Com mais de 50% do bioma já desmatado, suas funções de armazenamento de água e controle climático estão em risco. "Sem o Cerrado, nossa caixa d'água, a segurança hídrica do país fica ameaçada", afirmou Aline em entrevista após sua apresentação. A legislação atual, que exige a proteção de 80% da vegetação nativa em propriedades na Amazônia, prevê que apenas de 20% a 35% do Cerrado seja preservado.

Outro ponto crítico na avaliação da cientista é a desconexão entre modelos globais e regionais. "Os modelos globais sugerem soluções que nem sempre fazem sentido para o Brasil. Precisamos de abordagens que considerem a biodiversidade local", defende Aline.