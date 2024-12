Fazenda aumenta produção de carne com sistema que evita desmatamento

Para se ter uma ideia, em 2005, o país tinha 2 milhões de hectares que adotavam o sistema de integração. Já, em 2024, esse número chegou a 17,43 milhões de hectares, dos quais 83% são ILP (integração lavoura-pecuária), 9% são ILPF (integração lavoura-pecuária-floresta), 7% são IPF (integração pecuária-floresta) e 1% é ILF (integração lavoura-floresta).

Na lista de estados com mais hectares com integração estão: Mato Grosso do Sul (3,16 milhões de hectares), Mato Grosso (2,28 milhões de hectares) e Rio Grande do Sul (2,21 milhões de hectares).

Marize Porto, proprietária da Fazenda Santa Brígida, em Ipameri (GO) é uma das produtoras brasileiras que investem na técnica. Desde 2005, sua propriedade aposta na integração como forma de produção.

"Com a morte do meu marido tive que decidir entre vender ou assumir a fazenda, que era de pecuária e estava em estado crítico, com solos degradados, improdutivos, gerando grandes prejuízos. Precisava de uma intervenção imediata. Então procurei ajuda na Embrapa, onde encontrei a tecnologia dos sistemas integrados, que parecia ser a solução dos problemas da fazenda", conta.

Inicialmente, Marize apostou na integração lavoura-pecuária (ILP) para renovar os pastos com os custos amortizados pela agricultura. Depois, em 2009, inseriu o componente florestal e a propriedade se tornou ILPF (integração lavoura-pecuária-floresta).

"Enfrentamos todas as dificuldades dos iniciantes em um sistema novo, ainda desconhecido, como dificuldades para obtenção do crédito bancário, formação de equipe, máquinas e equipamentos agrícolas, clima, compra e uso dos insumos, comercialização. Mas no final deu tudo certo".

A Fazenda Santa Brígida, no interior de Goiás, é considerada pela Rede ILPF - associação criada, em 2012, com o objetivo de intensificar a sustentabilidade da agropecuária brasileira -, um caso de sucesso dos sistemas de integração na recuperação de pastagens do Brasil.