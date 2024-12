MIT cria material para substituir microplásticos em produtos de beleza

Em busca de soluções para mitigar o problema dos microplásticos, pesquisadores do MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts) desenvolveram um material biodegradável que pode substituir as microesferas plásticas usadas em produtos de beleza. Esses polímeros se decompõem em açúcares e aminoácidos inofensivos ao meio ambiente.

"Ao lidar com os microplásticos, é fundamental tanto limpar a poluição existente quanto criar materiais que não gerem mais microplásticos no futuro", afirmou Ana Jaklenec, pesquisadora principal no Instituto Koch para Pesquisas Integrativas sobre o Câncer, do MIT.

Além de serem alternativas para cosméticos, esses polímeros biodegradáveis podem ser usados para encapsular nutrientes, como vitamina A, e reforçar alimentos com vitaminas e minerais.