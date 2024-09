Poluídos por dentro: estudo acha microplástico até no cérebro humano

Microplásticos estão presentes no ar que respiramos Imagem: Getty Images

Pesquisadores encontraram microplástico em 8 de 15 cérebros analisados. O tipo de plástico mais comum encontrado foi o polipropileno (43,8%), usado tipicamente em roupas, embalagens de alimentos e garrafas.

O estudo também sugere que as vias olfativas são a porta de entrada das partículas —o que não descarta outras formas de de entrada do microplástico no corpo, de acordo com a líder da pesquisa, Thais Mauad, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

A ideia de analisar a via de entrada pelo nariz surgiu após estudos mostrarem que a poluição é capaz de chegar ao cérebro. "Uma das teorias é que, pela via olfativa, poderia ter algum sistema de condução de partículas [de microplásticos] por essa rota, o nariz", explica Mauad.

Fragmentos de microplásticos foram encontrados no bulbo olfatório, região do cérebro responsável por processar odores no sistema nervoso central. O que sugere que o microplástico seguiu a rota de entrada através do nariz.