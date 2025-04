Como chocamos nossa família ao anunciar o plano de viver no oceano

A ceia foi servida e, à sobremesa, a conversa e as brincadeiras continuavam animadas. Vilfredo bateu com uma colher numa taça de vinho. Todos ficaram em silêncio, esperando o brinde do anfitrião:

"Heloisa, eu e os meninos gostaríamos de fazer um anúncio para toda a família aqui reunida", começou. No mesmo instante, mamãe, minha sogra, minha irmã e minhas cunhadas olharam para a mim, certas de que mais um bebê estava a caminho. "Vamos realizar um sonho", continuou Vilfredo. Elas sorriam. "Uma menininha", pensavam. "Eles sempre sonharam em ter uma filha". Eu podia ler os pensamentos. Todos tinham um sorriso nos lábios.

Vilfredo parecia estar tendo dificuldades em escolher as palavras. Tomou mais um gole de vinho, olhou para mim buscando apoio e falou, de uma vez só: "Em abril de 1984, Heloisa, eu e os meninos vamos realizar nosso sonho. Vamos partir para uma viagem de dois anos pelo mundo. Em nosso veleiro". Olhos esbugalhados, bocas abertas, mãos na cabeça. Ninguém sequer esboçou um sorriso ou nos deu os parabéns. Nossos filhos ficaram confusos. "Por que a família não estava tão feliz como nós?", indagaram.

Depois do choque inicial, as perguntas choveram, cheias de dúvidas sobre nossa decisão. E os agouros de que logo voltaríamos para casa, pois seria impossível viver com três filhos num pequeno veleiro no meio do mar. "Como você tem coragem de largar tudo, sua casa, seus amigos, a segurança do trabalho, suas conquistas profissionais, escola dos filhos, para ir atrás de um sonho?", perguntavam.

Nem tentamos explicar. Afinal, era o nosso sonho. E passamos dez anos planejando, batalhando para tentar realizá-lo. Ninguém nos faria desistir dele. É... jamais vou esquecer o Natal de 1983. A confirmação de que nós cinco sonhávamos o mesmo sonho, estávamos decididos a realizá-lo, independentemente da opinião de nossos familiares e amigos. E não por birra, teimosia. Mas porque a cada momento dos 10 anos de preparação, nosso sonho se tornava mais forte e sua realização estava a poucos meses de acontecer.

No dia 14 de abril de 1984, como planejado e anunciado, içamos as velas e zarpamos de Florianópolis. Sim! Acabamos de celebrar 41 anos de vida oceânica com muitas emoções, aventuras e desafios. Quatro décadas convivendo, observando, respeitando... vivendo esse imenso e maravilhoso planeta Água. Quando partimos, Wilhelm tinha apenas 7 anos, David, 10, e Pierre, 15.