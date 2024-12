Filtro de algodão e osso de lula pode remover 99,9% de microplásticos

O problema do microplástico

Os microplásticos são partículas minúsculas, de até 5 milímetros, que estão cada vez mais presentes em rios, oceanos e solo. De acordo com a organização International Union for Conservation of Nature, 28,3% dos microplásticos presentes no oceano, por exemplo, provêm de fragmentos dispersados por —acredite— pneus enquanto rodam no asfalto.

Outros 35% surgem a partir de fibras sintéticas têxteis —como poliéster e poliamida— liberadas em grandes quantidades após a lavagem doméstica. Outros 24% são provenientes de poeira das grandes cidades.

Não à toa, os microplásticos estão cada vez mais sendo encontrados no corpo humano. Hoje, é possível encontrar microplástico em praticamente todos os órgãos humanos. E o desafio da ciência é entender o que eles causam e se há algum impacto negativo para a saúde.