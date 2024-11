PepsiCo investe em plano para ter mais pessoas negras na liderança

A executiva aponta ainda como é preciso um acompanhamento ao longo dos 18 meses de programa de modo a entender como reter os talentos. "Os selecionados passam por diferentes áreas e localidades, então é preciso gerar uma inclusão de fato a partir do entendimento do que eles estão fazendo, do que gostam e como se sentem", diz.

Além do trainee

A PepsiCo olha para a experiência do colaborador em quatro etapas, desde a atração até o último dia de trabalho. Para isto, a companhia realiza ações como o apoio para 244 universitários negros, desde 2020, com curso de inglês e mentoria; o auxílio para 10 organizações lideradas por pessoas negras para o desenvolvimento de projetos; e o beneficiamento de mais de 1 milhão de pessoas por meio de projetos de capacitação para empreendedores negros e festivais focados em cultura negra, em parceria com o Festival Feira Preta. "No festival, por exemplo, tivemos a oportunidade de apresentar o Banco de Talentos e explicar o que estamos fazendo na agenda de equidade racial".

Para a companhia, o engajamento no tema em relação às comunidades é tão importante que ela se tornou uma das co-fundadoras do Movimento pela Equidade Racial - Mover, em 2020. Atualmente, com cerca de 50 companhias, o Mover tem como meta, até 2030, gerar mais 10 mil lideranças negras através de modelos inclusivos de recrutamento e desenvolvimento; e 3 milhões de impactos para pessoas negras com cursos, capacitações e oportunidades de negócio para empreendedores negros.

Quando dentro da empresa, a pessoa tem a oportunidade de participar dos grupos de afinidade, sendo eles sobre: raça, gênero, pessoas com deficiência, gerações e LGBTI+, ou ainda de iniciativas de conscientização antirracista por meio de painéis e discussões em fóruns internos, incluindo o Letramento Racial, que traz informações e conceitos básicos sobre o racismo no Brasil.

Outra iniciativa é o programa de mentoria focado no desenvolvimento de carreira e formação de lideranças negras, lançado em 2019.