Estudo inédito aponta desafios do afroempreendedorismo na América Latina

No entanto, as barreiras seguem sendo financeiras. Segundo o estudo, 44% dos afroempreendedores no Brasil tiveram seus pedidos de crédito negados. A maioria acaba recorrendo a fontes informais de crédito, como amigos, familiares ou microcréditos produtivos. Porém, estes recursos são limitados.

"O grande desafio no Brasil é olhar o desenvolvimento destes negócios a longo prazo. Os recursos precisam ser em escala e não apenas micro e nano créditos. O empreendedorismo negro quer subir. Ele não está só no campo da necessidade. Está também associado ao consumo, que demanda investimentos mais altos", observa Adriana.

Vilma Queiroz, idealizadora do Pretinhas na Moda, evento cultural na zona norte paulistana que traz oficinas para incentivar e orientar mulheres negras no mundo da moda, concorda com a dificuldade de acesso a recursos mais robustos. Segundo ela, para bancar a produção cultural dos eventos de grande porte, é preciso entrar com pedidos em editais, que demoram meses para serem liberados. "O empreendedorismo negro é forte e tem mercado".

Vilma começou a trabalhar aos 14 anos, em uma creche, e graças aos seus estudos, tornou-se professora. Depois de se aposentar, decidiu dedicar-se aos eventos voltados ao empoderamento de mulheres negras sensibilizada por uma visita a um quilombo em Alagoas.

"Fizemos um desfile de modas no quilombo e muitas mulheres, que antes nem levantavam o rosto para conversar, passaram a sorrir. Assim nasceu o Pretinhas na Moda, que tornou-se muito mais do que uma grande feira que abre portas para empreendedoras negras que atuam no mercado de moda. Aqui todas também podem - e devem - subir na passarela".

