Por que nós criamos um festival de cinema queer no Centro-Oeste brasileiro?

O audiovisual brasileiro, tradicionalmente dominado pelos grandes centros urbanos e por realizadores muito parecidos socialmente entre si, frequentemente negligencia a diversidade cultural e social que forma o Brasil. Com isso, histórias, visões de mundo e contextos que fogem ao eixo Rio-São Paulo acabam sub-representados, o que impacta diretamente na percepção e na valorização de nossa identidade como país plural. Em meio a esse panorama, iniciativas como o MT Queer Premia, que fazemos aqui em Cuiabá, no Mato Grosso, têm emergido como uma ferramenta fundamental para alterar esse cenário.

A concentração da produção audiovisual brasileira em grandes centros reflete-se não só nas temáticas abordadas, mas também nos modelos de criação e nas oportunidades. Como consequência, a produção independente - especialmente a feita fora dos circuitos tradicionais - enfrenta dificuldades em ganhar visibilidade, e, com isso, as narrativas que representam as realidades locais, as identidades regionais e a diversidade cultural brasileira são invisibilizadas. Esse padrão impacta a construção da cultura nacional, deixando de lado a multiplicidade de experiências e perspectivas que enriquecem nossa identidade. Assim, o Brasil tem sido privado de uma tapeçaria cultural completa, que abrigue a totalidade de suas vozes e nuances.

O MT Queer Premia, feito por nós aqui do coletivo MT Queer, surge nesse contexto como uma resposta potente para equilibrar o jogo e democratizar o acesso a essas vozes. Em uma região, o Centro-Oeste, muitas vezes subestimada em termos de criação cultural e inovação, o festival apresenta um contraponto ao eixo Rio-São Paulo, trazendo à tona a força criativa do interior e das produções independentes. Com uma programação que explora o valor da representatividade e a potência das narrativas LGBTQIA+, o festival revela ao público as riquezas e especificidades culturais de uma região que, apesar de essencial para a formação do Brasil, raramente encontra espaço no mercado.