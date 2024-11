Festival Afronta! faz do Rio palco do cinema negro global; veja programação

No ano em que o Dia da Consciência Negra se torna feriado nacional, o Festival Afronta! transforma o centro do Rio de Janeiro em um espaço de resistência e celebração da cinematografia negra global. Entre os dias 19 de novembro e 1º de dezembro, a Caixa Cultural recebe 18 produções, com entrada gratuita, que ampliam os debates sobre a diversidade racial, com entrada gratuita.

Idealizado pela Preta Portê Filmes, o evento reúne documentários e ficções que abordam questões centrais da experiência negra, tanto no Brasil quanto no mundo. "Buscamos obras que não apenas destacam narrativas de artistas e realizadores pretos, mas também abordam questões relevantes sobre a experiência negra no Brasil e no mundo", explica Juliana Vicente, curadora do evento.

Entre os destaques internacionais está "Dahomey", da franco-senegalesa Mati Diop, vencedor do Urso de Ouro deste ano, em Berlim. O documentário aborda o apagamento cultural causado pelo colonialismo europeu na África e será exibido pela primeira vez para o público carioca. Ele foi exibido recentemente na 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.