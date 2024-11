COP da Biodiversidade debate subsídios e pode dar lição à COP do Clima

Agora, na COP16, os países têm o desafio de definir detalhes práticos para que, desta vez, o acordo atual seja cumprido. Com o avanço de terem estabelecido uma meta específica - os US$ 500 bilhões - os diplomatas negociam as estratégias e os indicadores de monitoramento da meta.

É aqui que o vespeiro dos grandes setores econômicos se encontra com o da geopolítica. Por um lado, a União Europeia briga para que o acordo saia com a cara e a forma das políticas em vigor no bloco - como a Reforma da PAC (Política Agrícola Comum) e o Green Deal, que preveem a redução de incentivos a pesticidas agrícolas e promoção de práticas agroecológicas.

Já o Brasil e a Argentina batalham por uma linguagem que não comprometa os apoios dos dois países ao setor agropecuário. A estratégia da dupla é deixar as políticas adotadas nos dois países fora do conceito de subsídios. O principal desvio conceitual deve ser dar sobre o crédito agrícola, que é a base do apoio brasileiro ao setor, através do Plano Safra.

Ainda dentro da meta 18, a COP16 negocia uma estratégia internacional de guinada dos fluxos financeiros.

O último rascunho do tema, proposto na quarta-feira (30), prevê a revisão de prioridades dos portfólios e práticas de agências de cooperação e bancos multilaterais de desenvolvimento, entre outras instituições financeiras internacionais, de modo que alinhem seus fluxos financeiros às metas do Marco da Biodiversidade.



Já na COP do Clima, o tema das finanças climáticas ainda está longe de um consenso sobre o realinhamento dos fluxos financeiros globais.

As instituições financeiras precisam, diante da emergência climática que vivemos, considerar critérios climáticos para a concessão de financiamentos públicos ou privados.