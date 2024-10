Txai Suruí é detida por seguranças da ONU na COP16: "Fiquei assustada"

A reportagem apurou que o chefe de segurança de eventos da ONU responsável pela COP16 da Biodiversidade em Cali, Dario Conte, está previsto para liderar a segurança na COP30.

Nós obviamente tomamos esse episódio como um sinal para que tenhamos todos os cuidados, porque vamos ter uma COP em Belém com centenas de milhares de populações indígenas e de outros movimentos fazendo manifestações. Marina Silva, ministra do Meio Ambiente

De acordo com membros do governo brasileiro, a organização da COP30 precisará adaptar a segurança a um contexto democrático, após uma sequência de conferências do clima realizadas em países sob governos autoritários, como é o caso das três últimas edições, ocorridas no Egito (2022), nos Emirados Árabes (2023) e no Azerbaijão (no próximo novembro).

O que a segurança da ONU não esperava é que os ativistas seriam socorridos pelos chefes da delegação brasileira. Avisadas, a ministra Marina Silva e a negociadora-chefe do Brasil na COP16, Maria Angélica Ikeda, foram à sala de segurança e intercederam pelos ativistas, que recuperaram seu credenciamento e receberam pedidos de desculpas do secretariado da COP.

Secretária responsável pela relação da COP16 com os participantes, Chantal Robichaud desculpou-se pela ação da segurança e ofereceu aos ativistas a opção de fazer um novo protesto no dia seguinte. A secretaria da COP também afirmou ao governo brasileiro que deve registrar em plenário um pedido formal de desculpas pelo ocorrido.