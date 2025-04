Obras em Belém atravessam áreas de conservação e ameaçam espécies

A área é de propriedade da Marinha, e a Associação de Moradores do Conjunto Médice - que mantém o parque - chegou a acionar o Ministério Público para impedir a sua realização. Ela foi suspensa por pouco tempo, mas acabou sendo retomada em novembro de 2024.

O objetivo das obras, segundo o governo, é o escoamento do trânsito na capital paraense. A primeira vem sendo construída do zero e já está com 20% concluídos; a segunda é a duplicação de uma via já existente.

Elas são duas das entre 30 e 40 obras em andamento na cidade identificadas por um levantamento do Observatório da COP30. E, segundo o geógrafo Tiago Veloso, que participou do levantamento, já estavam previstas no plano diretor da cidade desde os anos 1990.

"Essas obras foram sofrendo alterações ao longo do tempo. Embora algumas não tenham relação direta com a COP, as autoridades aproveitaram a existência de recursos desse momento para iniciá-las", explica.

Consequências preocupantes

Leandro Ferreira, pesquisador titular da Coordenação de Botânica do Museu Paraense Emílio Goeldi, alerta para os riscos que essas construções representam para o meio ambiente.