Como a Dengo equilibra cacau em alta e meta de renda digna para produtores

Diante do plano de expansão, a Dengo diz que trabalha não deixar de lado os pequenos e médios produtores da matéria-prima, assim como era quando a empresa nasceu. Para Andresa, trabalhar com grandes produtores pode até facilitar alguns caminhos, uma vez que eles já estão acostumados a seguir padrões e certificações, mas mudar o ecossistema no Brasil e estimular a adoção de boas práticas pelo país são pilares para a empresa. "Ao longo do nosso trabalho, percebemos, por exemplo, a diminuição do número de meeiros [trabalhadores informais] nas fazendas. Isto acontece porque, na medida que o cacau vira um bom negócio e o produtor é conscientizado, ele contrata as pessoas como CLT e resguarda seus direitos trabalhistas", diz Andresa.

Por que o sul da Bahia?

Quando a marca de chocolates abriu sua primeira loja, há sete anos, a intenção era gerar impactos social e ambiental visando as melhores condições para o produtor de cacau de Ilhéus, cidade no sul da Bahia que se tornou grande produtora do fruto. Contudo, era preciso superar a crise da vassoura de bruxa, como popularmente ficou conhecida a alta presença de fungos do cacaueiro, que assolou as produções na década de 1990 e ainda assustava os produtores. "Conversamos com eles e os convencemos de que era possível reviver o trabalho. Por incrível que pareça, as pessoas eram basicamente as mesmas que trabalharam com o fruto há 30 anos", diz Andresa.

A proposta, desta vez, era partir para uma produção que agregasse sustentabilidade e, consequentemente, mais valor ao que era produzido. "O engajamento dos produtores que toparam a proposta foi fundamental para a ampliação da rede. Alguns deles andavam com a nota fiscal da Dengo no bolso para mostrar aos outros como o retorno fazia sentido."

A aposta, obviamente, não foi às cegas. Estudos indicavam a viabilidade do negócio e iam ao encontro do interesse de Guilherme Leal, um dos fundadores da fabricante de cosméticos Natura, em criar a Dengo. Assim, identificou-se o espaço para um produto de alta qualidade, com sustentabilidade como propósito. O crescimento do negócio levou a Dengo a buscar fornecedores em outras regiões do Brasil.

Matéria-prima de qualidade e renda digna

A estratégia da empresa para alavancar o negócio foi investir na capacitação dos produtores, assim como na atração dos mais jovens diante dos compromissos de retorno financeiro. A Dengo estabeleceu prêmios para o cacau de qualidade, em uma faixa variável de 70% a 160% sobre do preço do mercado. Aqueles que recebem acima de 100%, por exemplo, são orgânicos ou contam com outros atributos genéticos. "Nos três primeiros anos, pagamos cerca de 85% a mais do que o mercado pagava", conta Andresa.