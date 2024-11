Ver copo meio cheio é essencial, diz negociador brasileiro na COP29

Se o combate à mudança do clima não melhorar a vida das pessoas, nós vamos ter muita dificuldade de convencer as populações e os governos de que essa agenda é importantíssima. E é nesse ponto de vista que o mercado de carbono satisfaz, de uma certa forma, um setor que não é particularmente favorável ao combate à mudança do clima, que são aqueles que acreditam que somente se tiverem algum tipo de lucro é que eles poderão contribuir. André Corrêa do Lago, secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores do Brasil

O mercado de carbono é criticado por muitos ambientalistas, que o veem como uma artimanha para os países e setores econômicos mais poluidores, como o petroleiro, comprarem o direito de continuar a emitir CO2. Até hoje, também faltavam garantias quanto à transparência e a eficiência dos projetos negociados, além da possibilidade de dupla contagem das emissões - ou seja, evitar que um mesmo projeto de reflorestamento, por exemplo, seja contabilizado no balanço de carbono tanto pelo país emissor, quanto pelo comprador dos créditos.

O texto negociado na COP29 prevê uma série de precauções para evitar fraudes. Um acordo sobre o mercado de carbono tende a ser o principal resultado desta conferência, que se encerra no dia 22 de novembro.

Confira abaixo os principais trechos da entrevista com Corrêa do Lago, um dos mais experientes diplomatas do país na área ambiental e cotado para ser o presidente da COP30, em Belém.

Pergunta: O quanto os quatro anos de presidência Trump, um negacionista climático assumido, abalarão o processo das negociações climáticas, uma vez que os Estados Unidos são os maiores emissores históricos de gases de efeito estufa do planeta, ou seja, são os principais responsáveis pelo problema que é debatido nas COPs?

André Corrêa do Lago: A gente tem que lembrar que você pode definir os Estados Unidos de várias maneiras na questão da mudança do clima. Os Estados Unidos são, ao mesmo tempo, emissores não só atualmente importantíssimos, como historicamente importantes. Mas os Estados Unidos também são uma fonte de ciência muito grande, uma fonte de experiências muito importantes, universidades incríveis. A gente tem que lembrar que uma presidência Trump poderá afetar algumas dessas dimensões da importância dos Estados Unidos, mas poderá não afetar outros.