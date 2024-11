COP29 começa sob clima pessimista para negociar nova meta financeira

Um relatório da Convenção-Quadro do Clima da ONU revelou que os custos estimados para implementar os compromissos climáticos dos países sob o Acordo de Paris (as chamadas Contribuições Nacionalmente Determinadas, ou NDCs) variam de US$ 5,8 trilhões a US$ 5,9 trilhões cumulativamente até 2030. Outras estimativas elevam esse valor para algo entre US$ 7,8 trilhões e US$ 13,6 trilhões no mesmo período.

Já a UNCTAD (Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento) estimou que o fluxo financeiro necessário anual para enfrentar a crise climática deve alcançar US$ 1,55 trilhão até 2030. Esse montante inclui recursos essenciais para adaptação, mitigação e projetos que aumentem a resiliência aos impactos climáticos, especialmente em países em desenvolvimento.

Quem paga

Para o bloco desenvolvido, um grande impeditivo para o aumento do compromisso com as doações de recursos é a emergência econômica da China, que se tornou uma potência concorrente dos Estados Unidos e da União Europeia. A visão deles é de que não poderiam justificar aos seus cidadãos a doação de dinheiro para um país que representa uma forte concorrência econômica e que já poderia ser reconhecido como um país desenvolvido.

Os líderes das nações ricas argumentam que o cenário geopolítico é muito distinto daquele que estabeleceu as bases para a Convenção do Clima, em 1992. Ali, definiu-se a lógica das "responsabilidades comuns, porém diferenciadas".

A expressão significa que os países desenvolvidos, que historicamente mais contribuíram para a crise climática, também são os maiores responsáveis por financiar a implementação das metas de redução das emissões e também da adaptação aos efeitos do clima nos países em desenvolvimento.