Terra vibra por nove dias após colapso de montanha na Groenlândia

Consequências das mudanças climáticas

Os pesquisadores sugerem que o deslizamento de terra foi resultado do afinamento da geleira que fica no sopé da montanha. Segundo Hicks, isso se deve às mudanças climáticas.

"Nosso estudo desse evento destaca de forma surpreendente as intrincadas conexões entre as mudanças climáticas na atmosfera, a desestabilização do gelo das geleiras na criosfera, movimentos corpos d'água na hidrosfera e a crosta sólida da Terra na litosfera", disse.

Apesar de deslizamentos como este serem habituais em lugares como o Alasca e a Noruega, esta foi a primeira vez que o fenômeno ocorreu na parte oriental da Groenlândia.

Segundo o estudo, isto indica que o evento deve se tornar mais comum nos próximos anos. Os cientistas também alertam que esses deslizamentos de terra podem desencadear tsunamis de grande magnitude - especialmente quando ocorrem em corpos d'água confinados, como os fiordes.