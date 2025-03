Desmatamento na Amazônia intensifica extremos de seca e chuva

No geral, os autores descobriram que o desmatamento contínuo na Amazônia "poderia levar a uma diminuição no total de precipitações", o que ameaçaria a fauna, intensificaria as secas e agravaria os incêndios florestais, além de reduzir a capacidade de absorção de CO2.

A diminuição das chuvas regionais também poderia resultar em "perdas econômicas substanciais na agricultura".

Futura savana?

Em um comentário relacionado ao estudo e também publicado na Nature, Wim Thiery, professor associado da Vrije Universiteit, em Bruxelas, afirmou que a pesquisa era "pioneira" e que esse tipo de estudo é importante para compreender as complexas interações entre desmatamento, mudança climática e saúde das plantas.

Isso poderia ajudar os pesquisadores a avaliar se a floresta tropical está se aproximando de um chamado "ponto de inflexão", o que poderia fazer com que esse ecossistema crucial se transformasse em uma savana, disse Thiery, que não participou da pesquisa.

Em um estudo publicado na Nature no ano passado, um grupo internacional de cientistas estimou que entre 10% e 47% da Amazônia sofrerá tensões combinadas do aquecimento global e da perda da florestal até 2050, o que poderia levar a uma mudança generalizada em seu ecossistema, fazendo com que liberasse o carbono que armazena, impulsionando ainda mais o aquecimento global e intensificando seus efeitos.