Como mudanças climáticas impulsionam incêndios no Brasil

A Amazônia, por exemplo, iniciou 2023 com superfície de água acima da média histórica e, meses depois, o bioma enfrentou uma seca sem precedentes. O rio Negro registrou o menor índice desde que seu nível começou a ser acompanhado, há 100 anos.

Proporcionalmente, o Pantanal foi o bioma que mais secou desde 1985. Em 2023, a superfície de água anual registrada ficou em 3.820 km², o que representou uma redução de 61% em relação à média histórica. Além da diminuição da área alagada, o tempo em que este terreno fica submerso também caiu.

Filho de pecuarista, Peres cresceu nos anos 1960 e 1970 no Pará. Durante sua vida, ele viu a Amazônia encolher em 20%. Parte do que restou da floresta acaba sendo cada vez mais atingida pelas queimadas. "Há 25 anos, as florestas na Amazônia, mesmo se estivessem em solos arenosos ou em áreas atingidas por secas sazonais, não queimavam a não ser que houvesse algum tipo de perturbação humana, como a extração de madeira", diz Peres. "Mas, isso mudou."

O especialista afirma que as secas consecutivas e as estações de chuvas mais curtas não proporcionam aos solos tempo suficiente para se reabastecerem de água, o que torna a vegetação mais vulnerável aos incêndios.

Luciana Gatti, que lidera uma equipe de pesquisadores do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), avalia que o problema está apenas piorando. "Estamos acelerando o colapso climático", afirmou à DW, sublinhando que o desmatamento tem contribuído mais do que o aquecimento global para aumentar as temperaturas na Amazônia. "A floresta que restou não é mais a mesma. É como se a Amazônia estivesse doente."

Árvores e outras plantas agem como reguladores do clima ao absorverem dióxido de carbono e liberarem vapor no ar através de um processo chamado evapotranspiração. Gatti diz que, no Brasil, a água evaporada da Amazônia e do Pantanal age como uma "camada de proteção do clima" que ajuda no resfriamento da atmosfera. No entanto, com o aumento constante do desmatamento e das queimadas, essa camada está enfraquecendo.