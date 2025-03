Pontos de esperança: como povos tradicionais podem salvar o mundo

Essa visão tradicional da ecologia, que considera as atividades humanas uma ameaça externa aos ecossistemas, é a base do conceito de hotspots ecológicos. O estudo, porém, destaca como saberes locais e científicos contribuem para a conservação, integrando comunidades e natureza em quatro biomas brasileiros: Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica e Caatinga.

Casos de sucesso

O estudo documenta cinco casos de conservação bem-sucedidos com participação ativa de comunidades tradicionais e cientistas: a preservação da biodiversidade no Xingu, o manejo colaborativo do pirarucu, o uso controlado do fogo pelos xavantes no Cerrado, a gestão da araucária na Mata Atlântica e o turismo ecológico e arqueológico na Caatinga.

Entre essas iniciativas, o manejo do pirarucu no rio Juruá é um dos exemplos mais consolidados de colaboração entre cientistas e comunidades ribeirinhas, com apoio de ONGs como o Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá e o Instituto Juruá. O pirarucu, maior peixe de água doce do mundo, tem grande importância cultural e alimentar, mas sofreu um colapso populacional devido à pesca predatória. "O sistema de manejo tem levado a benefícios para várias outras espécies, porque os lagos são protegidos pelas comunidades locais", diz a ecóloga.

Além de preservar a espécie, o manejo gera impactos positivos para outras formas de vida aquática e fortalece a economia local, permitindo investimentos em infraestrutura como escolas e postos de saúde. A estratégia também contribui para a autonomia das mulheres, que passaram a ter participação ativa na gestão e comercialização do pescado.

Colaboração no Xingu

O Xingu é um dos exemplos mais antigos de colaboração entre cientistas e populações indígenas. São cerca de trinta anos de colaboração entre lideranças indígenas kuikuro e pesquisadores - dentre os quais o arqueólogo Michael Heckenberger, da Universidade da Flórida, que também assina o artigo. A parceria remonta a estudos arqueológicos publicados no início dos anos 2000, fruto de pesquisas colaborativas com vários autores indígenas do Xingu auxiliando na identificação e descrição dos antigos sistemas urbanos, desenvolvidos por indígenas da região há cerca de 800 anos.