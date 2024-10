Urbanização perto de áreas florestais reduz espécies de aves pela metade

Os pesquisadores usaram dados coletados em campo sobre a quantidade de espécies observadas durante o período de um ano (2014 a 2015), além de imagens de satélite. O resultado do levantamento revelou que, quando a urbanização no entorno de áreas florestais atinge entre 20% e 40%, já ocorre uma diminuição de 50% no número de espécies de aves registradas nesses locais.

"Essa é uma perda abrupta de espécies", afirma Bráulio Santos, professor do Departamento de Sistemática e Ecologia da Universidade Federal da Paraíba e autor principal do estudo. "E urbanização significa qualquer terreno que foi pavimentado. Mesmo pequenas chácaras ou granjas já contam e impactam as aves, porque a floresta nativa foi substituída".

Impacto sobre todas as espécies

A maior surpresa para os biólogos envolvidos na pesquisa, entretanto, foi descobrir que todas as espécies de aves estudadas sofrem com a expansão de centros urbanos adjacentes a seus habitats - sejam as generalistas como a ararimba-de-cauda-ruiva (Galbula ruficauda) e o bico-de-lacre (Estrilda astrild) ou as florestais, como a marianinha-amarela (Capsiempis flaveolae) e a rendeira (Manacus manacus). A expectativa inicial é que as primeiras não se mostrariam tão vulneráveis quantas as segundas. Entretanto, isso não se provou verdade.

A ararimba-de-cauda-ruiva (Galbula ruficauda) é uma espécie generalista, capaz de viver em vários habitats, cujo declínio foi notado em áreas urbanas. Imagem: José Carlos Morante Filho

"Independente das características das espécies, ambas são prejudicadas quando se sai de uma paisagem pouco urbanizada para aquelas altamente urbanizadas", diz José Carlos Morante Filho, professor do Departamento de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus (BA) e coautor do artigo. "Áreas urbanas são muito mais inóspitas para a maioria das espécies animais, não somente para as aves. É um ambiente de concreto e muito poucas espécies conseguem se habituar a ele".