Agrofloresta comunitária no Rio sustenta pássaros, abelhas e pessoas

Nos últimos cinco anos, as crianças participaram da criação de um jardim suspenso, de uma espiral de ervas, de um pequeno pomar e do plantio de diferentes plantas alimentícias não convencionais (as chamadas PANCs). Sinhorelo diz que as plantas já melhoraram a sensação térmica em algumas partes da escola, mas acrescenta que a agroecologia mudou mais do que o clima local e a paisagem: ela transformou a mentalidade e a perspectiva de todos os envolvidos no projeto.

Área de compostagem na Agrofloresta do Cocotá Imagem: Foto cedida pelo Coletivo da Agrofloresta do Cocotá

Refaunando a paisagem urbana

Isabela Maciel é a única integrante ativa da iniciativa do Cocotá com vínculos acadêmicos formais. Ela está tentando entender como a diversidade de abelhas responde às mudanças na paisagem urbana.

"A gente quer entender como é que a paisagem afeta a biodiversidade nesses agroecossistemas", ela diz. Sua pesquisa de mestrado mapeou 18 diferentes áreas agroecológicas na Ilha do Governador, principalmente em escolas e espaços públicos.

Maciel se envolveu com a iniciativa em 2018, ainda como graduanda, e hoje também trabalha ao lado de Nogueira na agrofloresta da UPA. Seu trabalho anterior investigava a relação entre abelhas e cafeeiros em dois outros municípios do estado do Rio de Janeiro, mas sua pesquisa na ilha ainda está no começo.