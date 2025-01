CSO do iFood leva a Davos desafios e soluções das plataformas digitais

A agenda ESG parece estar no meio de um maremoto - com direito a baldes consecutivos de água fria na cabeça desde a semana passada, com a posse do presidente Donald Trump, nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, ocorreu o Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, com um discurso totalmente contrário ao de Trump. A edição deste ano teve como tema Collaboration for the Intelligent Age (Colaboração para uma Era Inteligente), focando em questões como transição energética, inclusão social e economia verde.

Luana Ozemela, CSO e Vice-Presidente de Impacto e Sustentabilidade do iFood, foi uma das principais representantes do setor privado brasileiro no evento e conversou com esta coluna diretamente de Davos. Além das iniciativas diretas do iFood, Luana analisou um pouco os ânimos das lideranças que estavam na Suíça neste momento, além de destrinchar discussões sobre a nova "gig economy", economia baseada em trabalhadores autônomos ou temporários.

A executiva também chamou a atenção para a necessidade de investimentos em novas tecnologias e para a regulação do trabalho nas plataformas digitais, uma modalidade ainda recente, que mexe nos ponteiros do PIB, mas que, no momento, necessita de um olhar do governo para que não haja distorções. "Precisamos desenhar as regras do jogo, de forma que a renda gerada seja mantida e, ao mesmo tempo, haja proteções mínimas às pessoas".