Do uísque ao impacto social: a transformação da Diageo no Brasil

Sim. Temos um programa global voltado para jovens e estudantes, que, no Brasil, acaba de atingir a marca de 1 milhão de impactados. O país é o que mais contribui com o número de estudantes e de jovens envolvidos. Então a gente tem uma responsabilidade grande nesse programa. Trata-se de um conteúdo abordado nas escolas, com uma peça interativa. Depois tem uma roda de conversa e uma pesquisa para entendermos o que ficou retido para eles.

A marca Johnnie Walker tem uma história de comunicação forte e campanhas disruptivas. De que forma esta influência é usada na agenda ESG?

O tagline "Keep Walking" já tem 25 anos e continua atual. É uma marca que se preocupa com o posicionamento, em fazer diferença, em pensar no novo. Uma das primeiras campanhas do Se Beber, Não Dirija, no Brasil, foi de Johnnie Walker. Keep Walking é para todos que querem transformar, ampliar o seu espaço, usar a força da sua voz. Então a gente usa muito Johnnie Walker como uma marca que abre caminhos. Temos ícones também como Guinness, Smirnoff, Ypioca, que têm muita força no consumidor e levam mensagens para além da qualidade do produto em si. Então, quando a gente usa esse espaço da marca para falar algo mais, temos mais condição de transformar o mundo.

Em que momento você assistiu a uma transformação real partindo da marca?

Johnnie Walker acabou de ganhar o Grand Prix, em Cannes, pelo projeto que celebra a música e reconta a história de Alaíde Costa, um dos ícones da bossa nova brasileira e que poucos conhecem. Foi uma reparação histórica. Depois de seis décadas, Alaíde, aos 88 anos, enfim, se apresentou no Carnegie Hall, saiu do ostracismo, finalmente foi reconhecida e voltou a fazer shows. Aqui falamos de mulheres, de diversidade, de inclusão, de equidade racial, de muita coisa.

As mulheres nem sempre são valorizadas neste mercado de bebidas alcoólicas. Como a Diageo vê esta questão?