F Bank abre as portas do mercado para potencial financeiro das favelas

Há mais de 20 anos, o empresário Celso Athayde vem repetindo a sábia frase: "Favela não é carência, é potência". E é mesmo. Tanto que ele conseguiu voltar os olhos do mercado para um território que até então era ignorado pelo mundo dos negócios. Agora, em sociedade com José Renato Hopf, fundador da GetNet, Athayde coloca em operação o F Bank, banco com mais de 5 mil agências físicas, totalmente focado nos moradores das favelas do país.

"O F Bank não fala a linguagem do asfalto. Aqui não tem 'powerpoint' nem 'network'. Aqui é favelês mesmo. Quem explica tudo para os clientes são os gerentes, que não estão na Faria Lima, são moradores locais. Todo mundo é vizinho; a relação é de confiança, a conversa acontece no portão de casa e no futebol de domingo", diz o empresário que fundou, nos anos 2000, a CUFA (Central Única de Favelas), organização social presente em 5 mil comunidades de todo o país, e a Favela Holding, a primeira holding social do Brasil. O conglomerado hoje conta com mais de 20 empresas e parcerias com gigantes como Sony Music e Amazon. Em 2021, o faturamento do grupo foi de R$ 178 milhões.

Nascido na Baixada Fluminense e criado na Favela do Sapo, zona oeste do Rio de Janeiro, Athayde conta que morou nas ruas ainda criança e que foi ali, debaixo do viaduto de Madureira, que aprendeu como são feitos os pequenos negócios das favelas. O executivo é hoje reconhecido e premiado em diversos países, como em Davos, na Suíça, onde recebeu prêmio de empreendedor social no Fórum Econômico Mundial. Na entrevista a esta coluna, ele fala um pouco sobre o grande potencial econômico presente nas comunidades, a importância deste público para quem pretende investir em ESG, e como seu novo banco vai revolucionar as operações financeiras no país.