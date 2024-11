A COP29 que está acontecendo neste momento em Baku, no Azerbaijão, não pode ser igual à COP28. Ela tem que ser muito mais desafiadora e precisa começar efetivamente a debater o risco de termos um planeta chegando a 2,5ºC em 2050. Estamos no caminho de uma catástrofe climática planetária em que vários pontos de não retorno (tipping points) podem ser atingidos antes do estimado se não reduzirmos drasticamente as emissões de gases de efeito estufa, e isso era para ontem.

O combate às mudanças climáticas tem dois lados que se complementam: mitigação e adaptação. A mitigação foca no grande desafio de reduzir rapidamente as emissões de gases de efeito estufa e ir além, removendo bilhões de toneladas de gás carbônico da atmosfera com soluções baseadas na natureza por meio de uma gigantesca restauração de biomas.

A adaptação se refere a ações que ajudam a reduzir a vulnerabilidade aos impactos atuais ou esperados das mudanças climáticas, como eventos extremos, tais como ondas de calor, chuvas extremas, secas e os riscos e perigos climáticos decorrentes, como a elevação do nível do mar, perda de biodiversidade e insegurança alimentar e hídrica. Ela inclui uma ampla gama de medidas que vão desde o plantio de variedades de culturas mais resistentes à seca até o aprimoramento de sistemas de alerta precoce e a construção de defesas mais resistentes às enchentes.

Embora a aceleração dos esforços de mitigação continue sendo vital, ações urgentes para melhorar as medidas de adaptação são necessárias para limitar os impactos das enormes concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera.

Antes da era industrial, os níveis de gás carbônico se mantiveram em torno das 280 ppm (partes por milhão) por quase seis mil anos. Desde então, as emissões vêm crescendo e os humanos geraram cerca de 1,5 trilhão de toneladas de poluição desse gás de efeito estufa. Dados observados pela NOAA (Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos) mostram que, em outubro de 1958, o valor medido era de 312,42 ppm. Em outubro de 2024, o número chegou a 422,38 ppm, um aumento de 50% em relação ao período pré-industrial.

À medida que os impactos das mudanças climáticas se aceleram é cada vez mais urgente que os países e as comunidades se adaptem. A adaptação enfrenta desafios, incluindo financiamento programado muito aquém do necessário, lacunas no conhecimento e restrições institucionais, especialmente em países em desenvolvimento.